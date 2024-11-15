Jaguar готовит флагманский электромобиль класса GT

Компания Jaguar опубликовала изображение первого из трех роскошных электромобилей, которое она выпустит до 2030 года. Официальный дебют концепт-кара запланирован на 2 декабря, а серийный автомобиль будет представлен в следующем году.

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Новые изображения дают нам первый взгляд на то, что нас ждет. На трех фотографиях длинного низкого седана, похожего на гибрид Porsche Taycan и BMW i7, показан все еще безымянный четырехдверный GT в камуфляже.

Британский бренд представит концептуальную версию нового электромобиля под названием Design Vision на Miami Art Week 2 декабря. Пока название серийной модели все еще находится в секрете, однако журналисты Car&Driver обнаружили заявку на торговую марку США для I-Type.

На официальных шпионских снимках мы уже видим, что новый электромобиль имеет прямоугольный нос и плоский капот. Также можно увидеть короткие окна и выпуклые задние крылья, что подчеркивает спортивный характер автомобиля.

Также отмечается, что новинка будет иметь силовую установку более 575 л.с., сможет преодолеть более 692 км на одном заряде батареи и обойдется более чем в 127 000 долларов.