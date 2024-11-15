Lexus ES получил рестайлинг вместо нового поколения

Обновленный премиальный седан дебютировал в Китае. Четырехдверке подправили внешность и отрядили более крупный экран мультимедиа. Техника у китайской модели прежняя.

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Седан Lexus ES актуального поколения в строю с 2018 года, предыдущий рестайлинг провели в 2021-м. Вроде бы пора выпустить модель следующей генерации, но четырехдверку лишь еще раз модернизировали. Причем не так уж и масштабно. Премьера посвежевшего Lexus ES состоялась в Китае на открывшемся сегодня автосалоне в Гуанчжоу. Кстати, нынешняя родственная Toyota Camry объявлена именно новым поколением, хотя и это только рестайлинг. Впрочем, у Камри обновок больше.

Lexus ES обрел другие матричные фары – с двойными диодными «галками» ходовых огней. А у радиаторной решетки теперь узор в стиле последних кроссоверов бренда. Задние фонари получили иную начинку, вдобавок они теперь объединены светящейся полоской. На крышке багажника вместо привычной эмблемы красуется надпись Lexus. Кроме того, изменен дизайн дисков (в Китае модели положены 17- или 18-дюймовые колеса).

В салоне появился более крупный планшет мультимедиа – диагональю 14 дюймов вместо 12,3 дюйма у дореформенной модели. Из-за увеличившегося планшета центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. А еще убрали отдельный блок управления климат-контролем – настройки отныне вшиты в дисплей. При этом несколько физических клавиш все же оставили, плюс в экран встроены шайбы. Сама мультимедийная система тоже модернизирована: она лучше распознает голосовые команды. Также заменили рычаг коробки. Наконец, расширено количество цветов материалов отделки.

Технику реформы не затронули. В Китае седан сегодня представлен в двух модификациях. Базовый Lexus ES 200 имеет бензиновый атмосферник 2.0 мощностью 173 л.с., который работает в паре с вариатором. Установка гибрида Lexus ES 300h включает атмосферный мотор 2.5, электродвигатель и электромеханический вариатор. Суммарная мощность гибридной четырехдверки – 218 л.с. Китайский седан бывает только с передним приводом.

Рестайлинговый Lexus ES уже доступен к покупке, его цена лежит в диапазоне от 299 900 до 488 900 юаней, что эквивалентно примерно 4,1 млн – 6,7 млн рублей по текущему курсу. В компании пока не рассказали, когда седан обновится в других странах.