Стало известно, почему автозапчастям низкого качества дают сертификат

В России наличие сертификата не является гарантией качества автозапчастей. Об этом пишет портал Quto.ru со ссылкой на руководителя отдела обучения бренда «Автоприбор» Артема Березина.

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По его словам, детали авто должны соответствовать нормативам, которые прописаны в таких документах, как ГОСТ и ТУ. Подразумевается, что сертифицированные автозапчасти имеют гарантийное качество.

«Однако на деле одна деталь может пройти сертификацию по минимальным допустимым требованиям, а другая — значительно превосходить их», — пояснил Березин.

Эксперт посоветовал при выборе автозапчастей учитывать их реальные характеристики.

До этого маркетинговое агентство НАПИ сообщило, что набор автозапчастей по страховой корзине для автомобилей премиум-марок значительно подорожал в октябре 2024 года. Задние бамперы выросли в цене на 18%, до 139,4 тыс. рублей. Также более чем на 16% увеличилась средняя цена левой передней двери, она составила 281,8 тыс. рублей.