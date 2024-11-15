В России создали навигацию с проекцией на лобовом стекле

В РФ появилась навигация с проекцией на лобовое стекло машины. Российская компания «2ГИС» сообщила о запуске нового поколения навигации с возможностью использования автомобильного проекционного дисплея и отображением на панели приборов. Работает технология через протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

«"2ГИС” первым в России и одним из первых в мире с помощью технологий Apple CarPlay и Android Auto запустил навигацию на лобовом стекле автомобиля (Head-Up Display - HUD) и на цифровой приборной панели авто (Cluster Display — между спидометром и тахометром). Теперь информацию о манёврах водитель может увидеть прямо перед собой на лобовике, а маршрут на карте — на цифровой приборке за рулём», — говорится в сообщении разработчика.

Для запуска навигации водителям достаточно мобильного приложения на смартфоне, подключённом через провод или Bluetooth. Отдельно в компании подчёркивают, что новинка работает только на тех машинах, на которых уже есть виртуальная панель приборов и проекционный дисплей.

В первую очередь, речь идёт об европейских автомобилях, а также о некоторых моделях из Поднебесной. Например, функцию можно активировать в BMW от 2022 года и на машинах Haval.

«В мире можно на пальцах одной руки посчитать картографические сервисы, которые запустили навигацию на Cluster Display и HUD автомобилей с помощью технологий CarPlay и Android Auto. "2ГИС" первым в России реализовал это с помощью сервисов для отображения данных смартфона на экране авто. Теперь водители могут получать всю необходимую информацию, не отвлекаясь от дороги на сторонние устройства или дополнительные экраны», — пояснил продакт-менеджер транспорта «2ГИС» Сергей Кириллов.

Помимо этого, в компании сообщили о других новых функциях. Так, водитель будет получать предупреждения о дорожных камерах, под которыми он уже проезжал с превышением скорости. Они будут выделяться на карте цветом и коротким текстовым сообщением.