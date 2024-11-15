Флагманский седан Denza Z9 от BYD выходит на рынок

Принадлежащая компании BYD премиальная марка Denza продолжает расширять модельный ряд: в рамках автосалона в Гуанчжоу состоялась премьера большого полноприводного седана Denza Z9 и сразу же начались его продажи, есть чисто электрическая и plug-in гибридная версии.

В сентябре этого года марка Denza полностью разорвала узы с компанией Mercedes-Benz и теперь принадлежит только BYD. Напомним, что марка Denza была запущена в 2010 году в рамках совместного предприятия BYD и Daimler (ныне Mercedes-Benz), тогда предполагалось, что дизайн и технологии Mercedes-Benz дадут моделям Denza конкурентные преимущества. На деле оказалось, что китайские компании прогрессируют так быстро, что Mercedes-Benz за ними не поспевает — по крайней мере, в сегменте NEV китайского рынка. Теперь за дизайн и технику новинок Denza отвечает BYD, свежий пример — флагманский седан Denza Z9.

Напомним, что гамме Denza уже есть шутинг-брейк Z9 GT, он вышел на рынок в сентябре, а седан Z9 — это, по сути, та же модель, но с другим кузовом. При той же колёсной базе, что у шутинг-брейка (3125 мм), седан чуть длиннее — 5220-5235 мм в зависимости от модификации, габаритная ширина кузова составляет 1990 мм, высота — 1500-1518 мм. Седан имеет покатую корму без чётко выраженного третьего объёма, так что его можно назвать фастбеком. Наружное оперение — менее агрессивное, чем у шутинг-брейка, выдвижного спройлера на крышке багажника нет. Традиционные наружные зеркала могут быть заменены камерами на ножках. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые.

С места водителя салон Denza Z9 ничем не отличается от салона Denza Z9 GT, а вот во втором ряду у седана установлены более комфортные сиденья с множеством регулировок и выдвижными подпорками для ног. Все кресла оснащены подогревом, вентиляцией и массажёрами. На борту есть сразу два холодильника для еды и напитков — правда, второй холодильник, находящийся за центральным подлокотником заднего дивана, ограничивает возможности трансформации салона при складывании спинок. Объём багажника довольно скромный — 375 л.

На передней панели разместились три экрана — 13,2-дюймовый приборный, 17,3-дюймовый настрочено-мультимедийный и 13,2-дюймовый развлекательный для переднего пассажира. Приборный экран дополнен 50-дюймовым проекционным экраном дополненной реальности на лобовом стекле. Для задних пассажиров предусмотрены собственные проекционные экраны с диагональю 12,8 дюйма. Штатная аудиосистема Devialet насчитывает 20 либо 26 громкоговорителей в зависимости от комплектации. В стандартное оснащение входит полный набор различных электронных ассистентов водителя, необходимые для их работы два лидара разместились в переднем бампере.

Полностью электрическая версия Denza Z9 оснащена тремя моторами — один на передней мощностью 230 кВт (313 л.с.) и два на задней мощностью 240 кВт (326 л.с.) каждый. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 710 кВт (965 л.с.) и 1150 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, максимальная скорость — 240 км/ч. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 630 км по циклу CLTC. Весит электроседан 2895 кг.

Plug-in гибридная версия Denza Z9 также имеет три электромотора: передний выдаёт 200 кВт (272 л.с.), каждый из двух задних — 220 кВт (299 л.с.). 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 кВт (207 л.с.) установлен спереди под капотом и состыкован электромеханическим вариатором.

Максимальная совокупная отдача гибридной силовой установки — 640 кВт (870 л.с.) и 1035 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, максимальная скорость — 230 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 38,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 201 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком — 1101 км. Снаряженная масса гибридного седана — 2780 кг.

В базовой комплектации Denza Z9 имеет пружинную подвеску с адаптивными амортизаторами (передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная), в комплектациях более высокого уровня — адаптивную пневмоподвеску с регулируемым дорожным просветом. Полноуправляемое шасси входит стандартное оснащение.

Denza Z9 с электрической силовой установкой стоит в Китае от 354 800 юаней (4,87 млн рублей в переводе по текущему курсу), с plug-in гибридной силовой установкой — от 334 800 юаней (4,57 млн рублей). В России марка Denza официально не представлена, но её модели регулярно привозят в нашу страну серые дилеры.