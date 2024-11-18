Уничтоженный дизайн: красивейшие автомобили, изуродованные нормами безопасности

Несмотря на привычное левостороннее расположение органов управления, машины для североамериканского рынка отличались от европейских некоторыми важными деталями. Это и оптика (оранжевые передние «габариты» и красные задние «поворотники»), и оцифровка указателей температуры в градусах Фаренгейта, и мили на спидометре и одометре вместо километров, и оценка расхода топлива в милях на галлон. Однако наиболее заметным визуальным отличием «европейцев», предназначенных для продажи в США, в одно время стали просто до отвращения невероятные в своих размерах бамперы. Да, они отлично выполняли поставленные задачи, но превращали самого прекрасного лебедя даже не в гадкого утенка, а в настоящего утконоса. Сегодня мы выясним, почему так получилось, и вспомним примеры красивых европейских машин, которые при «американизации» стали выглядеть максимально несуразно, утратив изначальную привлекательность.

© Колеса.ру

Причины

Что же заставляло производителей автомобилей так уродовать их для того, чтобы продавать за океаном? Разумеется, требования местного законодательства. В 1971 году Национальное Управление безопасности дорожного движения запустило Федеральный Стандарт безопасности автотранспортных средств «Стандарт № 215» (также известный как FMVSS 215). Согласно этому стандарту, все новые автомобили на американском рынке должны были выдерживать столкновение на скорости 5 миль в час без последствий и ущерба для светотехники и топливной системы. Конечно же, в исходном виде европейские автомобили соответствовать этому требованию никак не могли. Поэтому их и оснастили огромными бамперами, которые в прямом смысле принимали удар на себя так, чтобы машина «не доезжала» до удара по фарам и задним фонарям. Иногда установкой специальных бамперов дело не ограничивалось, и производителям приходилось устанавливать ярко выраженные отбойники и даже переносить светотехнику. Давайте вспомним тех, кому из-за специфики американских законов досталось больше всего.

Ferrari 308 GTB

Выпускавшаяся в 1976-1978 годах Ferrari 308 GTB выглядела не так ужасно, как многие другие спортивные автомобили, адаптированные под американские требования безопасности. Однако, как можно заметить на фото, передние и задние бамперы стали сильно выступать за естественные габариты кузова, что, конечно же, не добавляло машине привлекательности. Не обошлось и без миль с фаренгейтами.

© Jaguar

В тот же период британское купе Jaguar XJ-S получило не только аналогичное «дизайнерское» решение бамперов, но и четырехфарную переднюю оптику вместо более современных блок-фар. И с квартетом круглых фар на передке стильный «Джаг» стал выглядеть так, будто надел бабушкины очки.

Citroën SM

Citroën SM, о котором мы недавно рассказывали, пожалуй, досталось больше остальных. Ведь он лишился своих необычных поворотных фар под общим трехобъемным колпаком, получив вместо них ﻿открытые всем ветрам четыре круглые фары, разделенные грубоватыми перегородками. Добавим сюда торчащие бамперы, оранжевые передние подфарники и боковые фонарики – и мы получим «совсем не то пальто», что изначально было задумано Робером Опроном.

© Mercedes-Benz

Красивейший родстер Mercedes-Benz SL в кузове R107 выпускался больше 15 лет, захватив два десятилетия. Увы, при выходе на американский рынок он получил те самые пресловутые бамперы и четыре круглые фары, лишившие его образ лаконичности. Кстати, аналогичные «добавки» можно было встретить и на флагманском S-классе W116, и на более демократичной первой «ешке» W123.

Lamborghini Countach

© Lamborghini

А в этом случае американцы и вовсе посягнули на святое – иконоподобный в своей брутальности Lamborghini Countach с дизайном от самого Марчелло Гандини из студии Bertone. Countach – это удивленный возглас на пьемонтском диалекте итальянского языка, которым горячие средиземноморские мужчины реагировали на очень красивую женщину. Вряд ли эта эмоция возникала при взгляде на автомобиль, предназначенный для продажи в США…

Aston Martin V8 Volante

Еще один благородный сэр, получивший дизайнерский удар ниже пояса, – Aston Martin V8 Volante. Двухдверный кабриолет с довольно самобытным дизайном снабдили топорно торчащими бамперами, начисто лишив его очарования британских спорткаров. Смотрелось это так, будто владелец самостоятельно установил детали от какой-то другой машины.

Volkswagen Scirocco

© Volkswagen

Немецкое псевдоспорткупе второй генерации при «прописке» в Штатах получило такие же огромные бамперы, как и другие европейские собратья по несчастью, из-за чего лёгкость и стремительность силуэта была разрушена напрочь. Возможно, они и защищали фары и фонари от повреждений, но психика владельца и окружающих определённо была в опасности.

Porsche 911

© Porsche

Печальной участи не избежало даже каноничное купе Porsche 911 (930). Торчащие бамперы с парой выступающих отбойников не смогли испортить облик спорткара полностью, но и красоты этому эталону чистого и самобытного дизайна от немецкого производителя также не добавляли. Впрочем, как и остальным моделям марки, на которых подобные визуальные девиации также появились.

Снова купе, снова немецкое, и опять испорченный внешний вид из-за далеко выступающих бамперов, которые ну никак не вязались с силуэтом двухдверной «акулы» в кузове E24. Понятно, что «шестёрка» приносила неплохую прибыль производителю, поскольку пользовалась за океаном спросом даже в таком виде, но... это тот случай, когда деньги не пахнут.

Maserati Merak

Maserati Merak SS с дизайном от ателье Italdesign, выпускавшееся на стыке 70-х и 80-х годов, получило примерно такое же решение передней и задней части, как Ferrari 308, но смотрелось это еще более грустно и нелепо. Наверняка маэстро Джуджаро и в кошмарном сне не мог представить, что его детище получит такой вот «тюнинг».

Maserati Khamsin

Если Merak отделался уродливыми бамперами, то с дизайном Maserati Khamsin произошла и вовсе форменная катастрофа – не меньшая, чем с Lamborghini Countach. Ведь в американской версии пришлось радикально изменить оформление кормы, лишив автомобиль его тонкого дизайнерского штриха – фонарей, вписанных в прозрачную стеклянную панель на корме.

Легендарный дизайнер Марчелло Гандини, разумеется, был категорически против безобразного «тюнинга» своего детища, но деньги решили все. Машине не только присобачили огромный задний бампер, но и перенесли фонари с положенного им дизайнером места вниз, на кузов. То, что получилось в результате, никакими словами не описать.