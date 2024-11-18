Уничтоженный дизайн: красивейшие автомобили, изуродованные нормами безопасности

Уничтоженный дизайн: красивейшие автомобили, изуродованные американскими нормами безопасности
Несмотря на привычное левостороннее расположение органов управления, машины для североамериканского рынка отличались от европейских некоторыми важными деталями. Это и оптика (оранжевые передние «габариты» и красные задние «поворотники»), и оцифровка указателей температуры в градусах Фаренгейта, и мили на спидометре и одометре вместо километров, и оценка расхода топлива в милях на галлон. Однако наиболее заметным визуальным отличием «европейцев», предназначенных для продажи в США, в одно время стали просто до отвращения невероятные в своих размерах бамперы. Да, они отлично выполняли поставленные задачи, но превращали самого прекрасного лебедя даже не в гадкого утенка, а в настоящего утконоса. Сегодня мы выясним, почему так получилось, и вспомним примеры красивых европейских машин, которые при «американизации» стали выглядеть максимально несуразно, утратив изначальную привлекательность.
Причины
Что же заставляло производителей автомобилей так уродовать их для того, чтобы продавать за океаном? Разумеется, требования местного законодательства. В 1971 году Национальное Управление безопасности дорожного движения запустило Федеральный Стандарт безопасности автотранспортных средств «Стандарт № 215» (также известный как FMVSS 215). Согласно этому стандарту, все новые автомобили на американском рынке должны были выдерживать столкновение на скорости 5 миль в час без последствий и ущерба для светотехники и топливной системы. Конечно же, в исходном виде европейские автомобили соответствовать этому требованию никак не могли. Поэтому их и оснастили огромными бамперами, которые в прямом смысле принимали удар на себя так, чтобы машина «не доезжала» до удара по фарам и задним фонарям. Иногда установкой специальных бамперов дело не ограничивалось, и производителям приходилось устанавливать ярко выраженные отбойники и даже переносить светотехнику. Давайте вспомним тех, кому из-за специфики американских законов досталось больше всего.
Ferrari 308 GTB
Выпускавшаяся в 1976-1978 годах Ferrari 308 GTB выглядела не так ужасно, как многие другие спортивные автомобили, адаптированные под американские требования безопасности. Однако, как можно заметить на фото, передние и задние бамперы стали сильно выступать за естественные габариты кузова, что, конечно же, не добавляло машине привлекательности. Не обошлось и без миль с фаренгейтами.
Jaguar XJ-S
В тот же период британское купе Jaguar XJ-S получило не только аналогичное «дизайнерское» решение бамперов, но и четырехфарную переднюю оптику вместо более современных блок-фар. И с квартетом круглых фар на передке стильный «Джаг» стал выглядеть так, будто надел бабушкины очки.
Citroën SM
Citroën SM, о котором мы недавно рассказывали, пожалуй, досталось больше остальных. Ведь он лишился своих необычных поворотных фар под общим трехобъемным колпаком, получив вместо них открытые всем ветрам четыре круглые фары, разделенные грубоватыми перегородками. Добавим сюда торчащие бамперы, оранжевые передние подфарники и боковые фонарики – и мы получим «совсем не то пальто», что изначально было задумано Робером Опроном.
Mercedes-Benz SL
Красивейший родстер Mercedes-Benz SL в кузове R107 выпускался больше 15 лет, захватив два десятилетия. Увы, при выходе на американский рынок он получил те самые пресловутые бамперы и четыре круглые фары, лишившие его образ лаконичности. Кстати, аналогичные «добавки» можно было встретить и на флагманском S-классе W116, и на более демократичной первой «ешке» W123.
Lamborghini Countach
А в этом случае американцы и вовсе посягнули на святое – иконоподобный в своей брутальности Lamborghini Countach с дизайном от самого Марчелло Гандини из студии Bertone. Countach – это удивленный возглас на пьемонтском диалекте итальянского языка, которым горячие средиземноморские мужчины реагировали на очень красивую женщину. Вряд ли эта эмоция возникала при взгляде на автомобиль, предназначенный для продажи в США…
Aston Martin V8 Volante
Еще один благородный сэр, получивший дизайнерский удар ниже пояса, – Aston Martin V8 Volante. Двухдверный кабриолет с довольно самобытным дизайном снабдили топорно торчащими бамперами, начисто лишив его очарования британских спорткаров. Смотрелось это так, будто владелец самостоятельно установил детали от какой-то другой машины.
Volkswagen Scirocco
Немецкое псевдоспорткупе второй генерации при «прописке» в Штатах получило такие же огромные бамперы, как и другие европейские собратья по несчастью, из-за чего лёгкость и стремительность силуэта была разрушена напрочь. Возможно, они и защищали фары и фонари от повреждений, но психика владельца и окружающих определённо была в опасности.
Porsche 911
Печальной участи не избежало даже каноничное купе Porsche 911 (930). Торчащие бамперы с парой выступающих отбойников не смогли испортить облик спорткара полностью, но и красоты этому эталону чистого и самобытного дизайна от немецкого производителя также не добавляли. Впрочем, как и остальным моделям марки, на которых подобные визуальные девиации также появились.
BMW 6-series
Снова купе, снова немецкое, и опять испорченный внешний вид из-за далеко выступающих бамперов, которые ну никак не вязались с силуэтом двухдверной «акулы» в кузове E24. Понятно, что «шестёрка» приносила неплохую прибыль производителю, поскольку пользовалась за океаном спросом даже в таком виде, но... это тот случай, когда деньги не пахнут.
Maserati Merak
Maserati Merak SS с дизайном от ателье Italdesign, выпускавшееся на стыке 70-х и 80-х годов, получило примерно такое же решение передней и задней части, как Ferrari 308, но смотрелось это еще более грустно и нелепо. Наверняка маэстро Джуджаро и в кошмарном сне не мог представить, что его детище получит такой вот «тюнинг».
Maserati Khamsin
Если Merak отделался уродливыми бамперами, то с дизайном Maserati Khamsin произошла и вовсе форменная катастрофа – не меньшая, чем с Lamborghini Countach. Ведь в американской версии пришлось радикально изменить оформление кормы, лишив автомобиль его тонкого дизайнерского штриха – фонарей, вписанных в прозрачную стеклянную панель на корме.
Легендарный дизайнер Марчелло Гандини, разумеется, был категорически против безобразного «тюнинга» своего детища, но деньги решили все. Машине не только присобачили огромный задний бампер, но и перенесли фонари с положенного им дизайнером места вниз, на кузов. То, что получилось в результате, никакими словами не описать.