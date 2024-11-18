Вспоминаем автобусы с крышей в форме исторической арки

Сегодня расскажу про специально построенные двухэтажные автобусы East Yorkshire, курсировавшие в Беверли с 1940-х по 1960-е годы. Они имели наклонные окна вдоль верхнего этажа и изогнутую крышу. Этот уникальный дизайн должен был гарантировать, что они смогут безопасно проехать под знаковым сооружением города.

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Бар Beverley North — историческая арка 15-го века — единственный оставшийся бар в городе, и он обязан своим выживанием особым двухэтажным автобусам.

В начале 20 века, когда городской совет думал о способах улучшения доступа для двухэтажных автобусов, планировалось снести бар Beverley North. К счастью бар сохранился после того, как компания East Yorkshire Motor Services придумала умную идею изменить форму крыши автобусов таким образом, чтобы они помещались под аркой.

Beverley North Bar имеет характерную форму арки, которая ограничивала движение транспорта из Дриффилда, Бридлингтона и других районов к северу от Беверли, въезжающего в центр города через бар, включая автобусы.

С 1934 года East Yorkshire Bus Company начала строить автобусы с крышами особой заострённой формы, хотя это все еще требовало от водителей очень осторожного проезда через арку.

До середины 1950-х годов профиль кузова автобусов почти в точности повторял форму арки, но к 1960-м годам конструкция шасси позволила сделать пол ниже, а габаритную высоту меньше. Это позволило автобусам проезжать под многими обычными мостами, но не через Beverley North.

Для этого двухэтажные автобусы продолжили получать модифицированные кузова, но отличались разве что бортами второго яруса, немного наклонёнными внутрь.

К 1970-м годам дороги в Беверли подверглись реновации, а затем на Соу-Хилл была построена автобусная станция, поэтому конечная остановка была перемещена, и автобусам больше не нужно было проезжать под аркой бара.

Последний специально спроектированный автобус, построенный для проезда через бар, был Diamler Fleetline, 872 (RAT 872G) с кузовом Park Royal, выпущенный в 1969 году.