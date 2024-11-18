Люксовый Hongqi Guoya будет стоить около 20 млн рублей в базовой комплектации

Hongqi впечатлила ценами большого седана Guoya: его ждут в России. В Китае на автосалоне в Гуанчжоу опубликовали прайс-лист гражданского флагмана концерна FAW. Дороже только лимузины для партийной элиты КНР и штучные броневики Си Цзиньпина. Базовый Hongqi Guoya обойдётся в 1,4 миллиона юаней (194 тысячи долларов)! Для сравнения Mercedes-Maybach S-Class в Поднебесной можно купить за 1,468 миллиона юаней (203 тысячи долларов).

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Для россиян китайский старт продаж Hongqi Guoya интересен потому, что в 2025 году этот автомобиль пообещали привезти в нашу страну по официальным каналам. Седан изначально позиционировался, как конкурент «Майбаху» и цены на внутреннем рынке это подтверждают. Впрочем, сопоставимы прайс-листы базовых шестицилиндровых версий, а немецкий лимузин с V8 дороже на треть.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Hongqi Guoya — это 5,35-метровый автомобиль с четырех- или пятиместным салоном, полным приводом и классическим 8-ступенчатым автоматом. Есть два варианта умеренно-гибридных силовых установок: штатно установлен 3,0-литровый V6 (381 сила, 570 Нм), за доплату можно заказать 4,0-литровый V8 (476 сил, 680 Нм). Самый быстрый вариант разменивает 100 км/ч с места за 4,3 секунды и разгоняется до 250 км/ч.

В списке опций топ-версии за 1,86 миллиона юаней (257 тысяч долларов) мультиконтурные кресла с подогревом, вентиляцией, массажем и памятью настроек, пневмоподвеска, аудиосистема с 32 динамиками, оттоманки, беспроводная зарядка для гаджетов, а также 14-дюймовые планшеты для задних пассажиров. Когда новинка Hongqi начнёт поставляться на экспорт не уточняется.