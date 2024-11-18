Xiaomi может запретить ездить на SU7 по гоночным трассам

Выпуская на рынок высокопроизводительный Xiaomi SU7 Max, в компании, может, и не предполагали, что он будет провоцировать пользователей выезжать на авто на трассы. Как оказалось, китайский "суперкар" оказался слаб на тормоза, из-за чего произошло уже несколько аварий.

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Xiaomi SU7 Max выдаёт 673 л.с. и может разогнаться до 100 км/ч за 2,8 секунды. Это на бумаге. И, разумеется, каждый хочет проверить, так ли это на самом деле. На дорогах общего пользования этого не сделать, поэтому автолюбители едут на трек, на котором и гоняют на седане Xiaomi.

Китайский блогер Тан Чжу Ляо Че пролетел пять кругов и на шестом, перед левым поворотом попал в аварию. На видео, которое набрало миллионы просмотров видно, как авто пытается сменить траекторию, но безрезультатно. После осмотра тормозов выяснилось, что колодок почти не осталось. В июне случился похожий инцидент, правда, там появились ещё вопросы к развалившемуся креслу и не сработавшим эйрбегам.

После этого Xiaomi сделала заявление, напомнив, что это гражданский седан, не предназначенный для экстремальных заездов. Торможение осуществляется за счёт фрикционных колодок NAO (non-asbestos organic (не асбестовый органический), "обеспечивающими баланс между эффективностью и шумом, отвечающими требованиям эксплуатации на дорогах общего пользования".

Например, на более мощном Xiaomi SU7 Ultra, который стал рекордсменом Нюрбургринга, установлены углеродно-керамические тормозные диски, выдерживающие температуру до 1300 градусов по Цельсию и более устойчивые к истиранию.

Стоит отметить, что в условиях ежедневной езды по городу или шоссе с ограничением скорости, тормозам помогает система рекуперации энергии, которая подтормаживает автомобиль и забирает созданную в результате этого энергию в батарею. Это работает и на треке, но куда в менее эффективном виде, так как изначально не предназначено для экстремальных скоростей.