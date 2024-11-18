Chery начала продажи недорогого внедорожника в ретростиле. На автосалоне в Гуанчжоу открыли приём заказов на iCar V23: вторую модель китайского суббренда. Внедорожник разработан совместными усилиями Chery и «дочки» Xiaomi, это компактный (4,22 метра) автомобиль с солидной (2,73 метра) колёсной базой, клиренсом до 212 миллиметров и углами въезда/съезда до 43°/35°. Цены составят от 110 до 150 тысяч юаней (15-21 тысячи долларов).

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Chery iCar V23 представляет собой электромобиль с задним (136 сил) или полным (211 сил) приводом. В первом случае батарея ёмкостью 60 киловатт-часов литий-железо-фосфатная, во втором случае аккумулятор ёмкостью 82 киловатт-часа литий-ионный. Запас хода составляет 401 или 501 километр соответственно. По дизайну новинка повторяет BAW 212 родом из СССР.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

В салоне степень заигрывания с ретростилем минимальная: огромный 15,4-дюймовый тачскрин с разрешением 2,5К, процессор Snapdragon 8155. Однако есть нарочито крупные аналоговые шайбы и кнопки. Chery iCar V23 рассчитан на четверых, багажник скромный, зато пятая дверь распахивается вбок, как у рамных внедорожников, а у полноприводной версии 21-дюймовые колёса.

По меркам «чистых» электромобилей iCar V23 не дорог, но среди топливных моделей Chery сопоставимо стоит Tiggo 8 Plus — один из самых крупных и оснащённых кроссоверов. Впрочем, к моменту старта «живых» продаж внедорожник на электротяге ещё может подешеветь. Исключать появление новинки в России нельзя.