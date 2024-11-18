Ford вводит неполный рабочий день из-за кризиса перепроизводства. У «голубого овала» возникли серьёзные проблемы на заводе в Кёльне. Площадка, которая выпускает новые электрокары Ford Explorer и Capri, столкнулась со значительным падением спроса на продукцию в Германии. Представитель фирмы подтвердила: речь идёт о временной корректировке объёмов производства. Всё дело в повсеместном снижении продаж «батарейного» транспорта.

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Местное издание Kölner Stadt-Anzeiger познакомилось со внутренним письмом Ford, в котором говорится: неполная загрузка предприятия ожидается не только до Рождества, но и в первом квартале 2025 года. Вместо прежних 630 автомобилей в день в следующем году объёмы снизятся на 24 процента до 480 машин. Сейчас производство Capri и Explorer ведётся в две смены, но в настоящий момент рынку не нужно столько электрокаров.

Глава заводского совета завода Ford в Кёльне Бенджамин Грушка в беседе с журналистами дал понять, что рассчитывает на субсидии со стороны правительства Германии. Неполный рабочий день скажется на заработках сотрудников «голубого овала», и хотя пока автопроизводитель готов платить больше положенного законом, долго такая щедрость длиться не может. Любопытно, что ещё недавно на заводе в Германии выпускали успешную Ford Fiesta, но её отправили в отставку досрочно.

Ford потратил около двух миллиардов долларов на переоснащение завода в Кёльне. Сборка Explorer началась в июне, а Capri встал на конвейер в сентябре. Однако в основе обеих моделей не самая современная платформа Volkswagen MEB, и уже понятно: достичь ежегодных европейских продаж 600 тысяч электромобилей к 2026 году не удастся. Сейчас «голубой овал» продаёт каждый месяц в Европе не более 2000 электромобилей.