У Audi появился новый седан с удлиненной колесной базой. В Китае на автосалоне в Гуанчжоу дебютировала модель A5L: в отличие от европейских «пятёрок» это не лифтбек и не универсал! По традиции для Поднебесной компания Audi разработала длиннобазный седан: по сравнению с «глобальной» моделью расстояние между осями увеличено на 6,5 сантиметра, а общая длина выросла на 7,3 сантиметра. Прибавка досталась задним дверям, но корма разработана заново.

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Audi A5L заменит на китайском рынке A4L, и новый седан крупнее предшественника. Проще всего опознать локальную спецификацию по светящимся логотипам: у «глобальной» Audi A5 остались консервативные значки. Также визуально отличаются задняя стойка, профиль задних дверей и сечение решётки радиатора.

© Audi

© Audi

© Audi

Салон китайской Audi A5L не показан, но едва ли немецкая марка решится на революцию, ведь три экрана на передней панели теперь есть в качестве опции на всех рынках. А вот моторная гамма в Поднебесной будет урезанной: пока заявлен единственный двигатель 2.0 TFSI EA888 в составе умеренно-гибридной системы. Вероятно, у большинства седанов будет передний привод.

В Китае у Audi есть седан A7L, так что симпатии к трёхобъёмным кузовам удивляться не приходится. Однако уникальная линейка пока не позволяет удерживать позиции на важнейшем рынке: по итогам десяти месяцев 2024 года спрос на продукцию марки упал на 7,5 процента. Электромобили Audi и вовсе проваливаются — в этом сегменте концерну Volkswagen есть над чем работать.