Стало известно, чем китайский вариатор на Lada Vesta хуже японского

Выяснилось, чем китайский вариатор на Lada Vesta хуже японского. Эксперты журнала «За рулем» разобрали коробку передач WanLiYang CVT18, сравнили её с японским аналогом Jatco JF016E и пришли к выводу: проблемных мест стало больше! Сопоставление не случайно, ведь с недавних пор китайский вариатор ставится на Lada Vesta NG, а до санкций флагман АвтоВАЗа оснащался похожей бесступенчатой трансмиссией из Страны восходящего солнца.

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По архитектуре китайский вариатор WLY CVT18 от Lada Vesta NG и японский вариатор Jatco JF016E похожи. Однако по какой-то причине инженеры из Поднебесной внесли изменения в конструкцию и... стало хуже! К примеру, ступица и вал на трансмиссии WLY на полсантиметра длиннее, поэтому даже при минимальном перекосе износ сразу усиливается. Также есть подозрения, что материал китайского вала не такой износостойкий.

Вторая проблема касается смазки вала: в японской втулке есть косые насечки для подачи масла. У китайской втулки лунки глухие, поэтому охлаждение узла хуже, вдобавок, кратеры могут задерживать абразивные частицы загрязнений, увеличивая износ. Однако эксперты не сомневаются, что эту проблему вариатора WLY можно решить: достаточно установить ремонтную втулку с насечками для подачи масла.

Преимущество обоих вариаторов — ремонтопригодность. Причём запчасти на китайскую трансмиссию даже дешевле. Слабые места у коробок передач общие: продлить жизнь можно, меняя масло каждые 40 тысяч километров, исключая агрессивную езду, буксировку и пробуксовку. Похоже, что вариаторы WLY с АвтоВАЗом надолго: такие коробки передач будут ставиться и на «Искру», и на «Гранту».