Китайский государственный автогигант ищет партнеров для завода в России. Гендиректор офиса FAW в Восточной Европе Ли Юнцзюнь заявил на форуме «Ростки» в Казани, что концерн в поисках площадки для местной сборки автомобилей. Топ-менеджер подтвердил, что приоритетным регионом в этом вопросе является Поволжье. Представитель FAW посетовал на растущий утильсбор и постоянное повышение процентных ставок Центробанком.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов готов оказать содействие концерну FAW: руководитель региона напомнил, что на территории республики есть КамАЗ и Sollers, которые хорошо работают с Китаем. Гендиректор подразделения FAW в Восточной Европе Ли Юнцзюнь не скрывает, что недавние изменения на рынке «привели к серьезным проблемам у потребителей России».

Концерн FAW основан в 1953 году при содействии СССР. Сейчас автогигант входит в тройку крупнейших автопроизводителей Китая и выпускает широкую линейку машин: от городских электромобилей до тяжелых грузовиков. Также под крылом FAW развивается марка Hongqi: премиум-бренд для партийной элиты Китая, который в том числе выпускает броневики для Си Цзиньпина.

Интерес FAW к российскому рынку не секрет. Китайская марка пыталась договориться о сотрудничества с АвтоВАЗом, но проект не получил развития. Также ходили слухи о локализации автомобилей Hongqi под маркой Aurus, но и это партнёрство пока не состоялось.