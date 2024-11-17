В США назвали «смертельно опасный автомобиль»: им стал Hyundai. Аналитики iSeeCars сопоставили статистику дорожно-транспортных происшествий с жертвами и тиражи автомобилей в период с 2017 по 2022 год. Эксперты исключили из подборки тяжелые грузовики, фургоны, снятые с производства модели и мелкосерийные машины. На основе получившихся данных составлен рейтинг аварийности: в лидерах оказались Tesla, Kia, Buick, Dodge и Hyundai.

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«Самым смертельно опасным» неожиданно стал компактный кроссовер Hyundai Venue: его показатель — 13,9 инцидентов с жертвами на миллиард миль пробега. В пятёрку наименее фартовых моделей вошли Chevrolet Corvette и Mitsubishi Mirage (13,6), Porsche 911 и Honda CR-V Hybrid (13,2). По другой методике в прошлом году титул «самого смертоносного» автомобиля получил как раз сити-кар Mitsubishi.

Впрочем, аналитики iSeeCars не склонны обвинять в большом количестве жертв конструкцию машин: большинство лидеров антирейтинга получили высокие оценки на краш-тестах. Всё дело в том, что физику не обманешь: статистика подчеркнула, что риски выше в быстрых спортивных моделях и компактных малолитражках. Основу автопарка США всё ещё составляют большие пикапы и внедорожники, а против таких машин у малолитражек нет шансов.

Эксперты iSeeCars отметили, что новые автомобили становятся безопаснее, чем когда-либо. Однако скорости растут, водители практикуют отвлеченное вождение, поэтому в последние годы аварийность и смертность растёт. Интересно, что по статистике рамные внедорожники — отнюдь не гарантия безрисковой поездки. Вероятность погибнуть на Ford Bronco втрое выше среднего, а на Mercedes-Benz G-Class вдвое выше среднего по сегменту.