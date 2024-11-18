В Башкирии распродадут автомобили должников

Очередной раунд торгов арестованных автомобилей состоится в Башкирии 9 декабря, на этот раз список машин, которые можно будет купить с выгодой, представлен лотами стоимостью от 264 тысяч рублей, сообщает UfaTime.ru.

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Столько попытаются выручить за седанчик Chery A19 (Bonus 3) 2014 года выпуска. Также до 500 тысяч рублей можно будет попытаться выкупить Lada Priora того же года за 380 тысяч рублей, Kia Rio "2010 или SsangYong Kyron "2007 - от 460 тысяч рублей.

От 500 тысяч рублей до миллиона назначены цены на рамный китайский внедорожник ShuangHuan Sceo 2006 года выпуска - 530 тысяч рублей, Lada Largus "2014 - от 552 500 рублей, Lada Granta "2023 - от 561 тысячи рублей, Kia Rio "2015 - от 569 500 рублей, Lada Granta "2019 - от 660 тысяч рублей и два десятилетних Hyundai Solaris с начальным ценниками 671 500 и 790 тысяч рублей.

Категория от миллиона рублей представлена Hyundai Grand Starex 2010 года выпуска - от 1 070 000 рублей, Volkswagen Amarok "2013 - от 1 164 500 рублей, Hyundai Creta "2017 - от 1,4 млн рублей.

Самым дорогим лотом на грядущих торгах будет Kia Optima 2018 года выпуска - от 1 836 000 рублей.