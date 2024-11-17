Внедорожник Dodge Durango лишился 6,4-литрового двигателя Hemi V8. Американская марка пересмотрела комплектации и оставила три силовых агрегата: безнаддувные V6 3.6 и V8 5.7 Hemi, а также компрессорный 6,2-литровый V8 Hemi. Из шести комплектаций останется три: к примеру, базовую версию SXT с галогеновыми фарами и небольшими колёсами из гаммы исключат. Со временем Dodge Durango вовсе лишится двигателей V8 Hemi и перейдёт на «битурбошестёрку».

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В настоящий момент у Dodge Durango шесть комплектаций и целая плеяда пакетов, поэтому общее число модификаций (с учётом спецверсий) достигает 15! Базовый внедорожник с задним приводом и мотором V6 стоит всего 40 тысяч долларов, а за наиболее оснащенный полноприводный вариант с 720-сильным (874 Нм) компрессорным V8 нужно выложить 114 тысяч долларов.

Исключение мотора V8 Hemi 6.4 (482 силы, 637 Нм) означает отказ от версий Citadel и 392, также исключат самые дешёвые комплектации с V6 (299 сил, 352 Нм). Таким образом, из 15 модификаций останется девять. Интересно, что маркетологи Stellantis так давно обещают попрощаться с моторами V8 Hemi, что полтора года назад владельцы «прощальных» SRT Hellcat успели подать в суд за недобросовестную рекламу.

Впрочем, офис Dodge можно понять: спрос на электромобили оказался ниже ожиданий, а внедорожники с моторами V8 по-прежнему пользуются устойчивым спросом, хотя Dodge Durango не молод — модели исполнилось 15 лет. Месяц назад интерес подогрели спецверсией SRT Hellcat Brass Monkey.