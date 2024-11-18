Стали известны технические характеристики нового минивэна Sollers SP7

В следующем году компания "Соллерс" начнет выпускать минивэны на предприятии в Елабуге. Продажи начнутся в сентябре 2025 года. Автопроизводитель поделился с "Известиями" характеристиками новинки.

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SP7 оснащён двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 224 л.с. и восьмиступенчатой АКПП. Переднеприводный минивэн рассчитан на семь человек, включая водителя. Габаритные размеры: длина - 5200 мм, ширина - 1880 мм, высота - 1830 мм.

Стандартная комплектация минивэна включает в себя два люка на крыше, кожаную обивку сидений, двухзонный климат-контроль для переднего ряда сидений и однозонный для второго, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, круиз-контроль, система кругового обзора, бесключевой доступ, зарядка для смартфона и датчик дождя.

Кроме того, Sollers SP7 получит шесть подушек безопасности, функции распознавания дорожных знаков, мониторинга слепых зон и прочих ассистентов.

Ранее "РГ" писала, какие модели представит Sollers в ближайшее время.