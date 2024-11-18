Внешность абсолютно нового BMW iX3 рассекретили до премьеры. В открытой базе европейского патентного ведомства появились изображения серийного электромобиля баварской марки на платформе Neue Klasse. Речь идёт об альтер-эго топливного BMW X3: соразмерном «батарейном» кроссовере, который поступит в продажу к 2026 модельному году. Основой для новинки послужил концепт-кар Vision Neue Klasse X, но изменений в экстерьере немало.

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Принципиальное отличие от Vision Neue Klasse X — увеличенные свесы. Концепт-кар смотрелся поджарым за счёт высокого кузова, больших колёс и «внедорожной» геометрии. Однако на пути к серии BMW превратит iX3 в паркетник, и по форм-фактору можно провести аналогии с моделью iX.

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Появление наружных зеркал заднего вида, дверных ручек и дисков меньшего размера угадывалось, ведь массовое производство относительно недорогой модели без этих компромиссов немыслимо. А вот световая подпись концепт-кара наверняка останется, также не ждут революции в интерьере. Платформа Neue Klasse означает, что баварская марка сделает ставку на 800-вольтовую электросистему, а покупатели смогут выбирать между одним и двумя двигателями.

Абстрактно заявлялось, что электромобили BMW следующего поколения смогут проезжать более 800 километров на одной зарядке, но достигнет ли iX3 таких показателей пока не ясно. Топливное семейство кроссоверов будет выглядеть не так, как электрическое, а вот легковушки окажутся похожи вне зависимости от типа силовой установки.