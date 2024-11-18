Эксперт рассказал, как подготовить китайский автомобиль к русской зиме

Автоэксперт Субботин перечислил мероприятия по подготовке китайского авто к зиме. С приближением зимы российские автомобилисты начинают задумываться о подготовке своих автомобилей к холодам.

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Особое внимание стоит уделить владельцам китайских машин, которые, несмотря на свою популярность, могут не всегда быть адаптированы к суровым условиям эксплуатации в России. Вячеслав Субботин, автомобильный эксперт, поделился важными рекомендациями по подготовке китайских автомобилей к зимнему сезону.

Первое, что необходимо сделать перед зимой – это проверить уровень всех технических жидкостей. Залейте «зимнее» масло, которое лучше сохраняет свои свойства при холоде. Субботин советует заменить родные масляные фильтры на более качественные и проверенные временем бренды. Китайские автомобили, как правило, имеют некоторые недостатки в качестве материалов и деталей.

В условиях сильных морозов материалы топливопроводов могут треснуть. Это может привести к утечкам топлива, что в свою очередь создает риск возгорания. Проверьте целостность трубок и замените их при необходимости. Источник: news.ru