BYD начал продажи суперседана Yangwang: 1300 сил и уникальное шасси. В Китае на автосалоне в Гуанчжоу открыли приём заявок на Yangwang U7 — третью модель в линейке люксового бренда. Фирма BYD показала салон четырёхдверки и поделилась дополнительной информацией о технике. Любопытно, что предзаказы на Yangwang U7 принимают с депозитом 20 000 юаней (2,8 тыс. долларов), но прайс-листа и сроков начала поставок пока нет.

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Внешность и основные характеристики Yangwang U7 были раскрыты в феврале, но поставки седана подзадержались. У автомобиля длиной 5,3 метра выдающийся коэффициент аэродинамического сопротивления (Сх = 0,195), четырёхмоторная силовая установка e4 и гигантские литий-железо-фосфатные батареи ёмкостью 135,5 киловатт-часа. Не удивительно, что электрокар весит 3,1 тонны!

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Запас хода электрической версии — 720 километров (CLTC), разгон 0-100 займёт 2,9 секунды, а торможение со 100 км/ч до полной остановки происходит за 33 метра. Предмет гордости — полноуправляемое шасси с 20-градусным поворотом задней оси и рулевое управление с переменным передаточным отношением: радиус разворота составляет всего 4,85 метра! Также суперседан отличился подвеской DiSus-Z с электрическими амортизаторами вместо гидравлических. Регулировка шасси происходит всего за 0,01 секунды.

Китайские журналисты полагают, что электрический Yangwang U7 будет стоить не меньше одного миллиона юаней (138 тысяч долларов). Ожидается и гибрид с уменьшенной батареей (52,4 киловатт-часа), другим обвесом, запасом хода до 1000 километров и пока неизвестной силовой установкой.