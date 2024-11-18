В Китае начались продажи обновленного Geely Coolray L

Обновленный Geely Coolray L за 1,24 млн рублей выходит на рынок Китая. Посвежевший внешне Coolray L стартует в Китае с отметки 90−97 тысяч юаней (1,24−1,34 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня) — пока это лишь предпродажи, а полноценный запуск будет дан до конца ноября. Буква L в названии модели указывает на ее статус — Luxury, то есть она позиционируется на ступень выше стандартного Coolray. Оснащение у кроссовера соответствующее: оформление передка в стиле премиальных автомобилей и экран диагональю 14,6 дюйма в салоне.

© Motor.ru

Радиаторная решетка у Coolray L отличается от той, которая имеется у российской версии модели: в нижней части — горизонтальные черные планки, а верхняя часть визуально отделена вставкой, окрашенной в цвет кузова. Кроме того, спереди появились матовые серые молдинги, обрамляющие бампер, при этом соответствующие L-образные элементы есть и на корме.

© AutoHome.com.cn

© AutoHome.com.cn

© AutoHome.com.cn

© AutoHome.com.cn

Главным же новшеством в салоне Coolray L стал центральный тачскрин диагональю 14,6 дюйма, который работает на процессоре Е02 — его установили вместо прежнего сдвоенного моноблока. Панель приборов цифровая, ее диагональ составляет 8,8 дюйма. Наконец, добавили новый вариант оформления интерьера в оттенках серого, а по центру рулевого колеса можно рассмотреть обновленную эмблему Geely.

Под капотом все без изменений: китайцам модель предложена с 1,5-литровым турбомотором, который развивает 181 лошадиную силу и 290 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Сообщается, что с места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 7,6 секунды.

В России Geely Coolray обновился в октябре прошлого года. Помимо изменений снаружи и внутри, «наш» Кулрей получил новый четырехцилиндровый двигатель вместо прежней «турботройки». У него тот же объем 1,5 литра, причем для российского рынка мотор был дефорсирован до налоговыгодных 147 лошадиных сил. Коробка передач — семиступенчатый преселективный «робот», привод только передний.

По состоянию на середину ноября модель предложена в комплектациях Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. Цена — от 2 713 190 до 3 053 190 рублей без учета скидок.