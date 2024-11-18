Грузовик, но премиальный: тест-драйв пикапа Changan Hunter Plus

Quto нашёл все плюсы и минусы китайского пикапа. Модельный ряд марки Changan очень разнообразный, в нём есть и бюджетные седаны, и большие кроссоверы. Но немного особняком всё же стоит единственный грузовик — пикап Hunter Plus. Да не просто пикап, а бизнес-класса, но при этом за не самые большие деньги. Редакция Quto.ru решила поверить, что значит грузовой «бизнес» по-китайски.

© Quto.ru

Колосс

Первое, что приходит в голову при взгляде на машину — он огромный. И дело здесь не только в габаритах (хотя и в этом тоже — его длина 5 350 мм!), но и в умело подчёркивающем их дизайне.

Огромная решётка радиатора с хромированной окантовкой, на которой расположен очень скромный логотип. По нижней кромке дверей и грузовой платформы — крупные прорезиненные подножки, облегчающие посадку или погрузку, на крыше есть рейлинги, причём утверждается, что они функциональные. Всё выглядит массивно и добротно.

Приятный бонус — на больших хромированных ручках можно заметить небольшие кнопки бесключевого доступа. Удобно и богато!

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

Грузовик?

Грузовая платформа модели отделана немарким пластиком, задний борт откидывается в одно движение. Придерживать его не нужно: тут есть и небольшой амортизатор, предохраняющий от жёсткого удара, и страховочные тросики-фиксаторы.

Несмотря на общие размеры, сам отсек не поражает размерами. Но это только кажется: на деле на платформе размером 1,6 х 1,6 метра можно разместить полноразмерный внедорожный мотоцикл.

В нашем случае за китайским эндуро борт даже закрылся, так что, в теории, сюда можно почти без труда уместить и более крупные экземпляры, либо не самый большой квадроцикл. Чтобы «пони» не сбежал в пути — есть такелажные кольца.

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

Неочевидный нюанс

Несмотря на то, что для управления Hunter Plus нужны права категории В, формально он подходит под грузовой каркас. Заявленная грузоподъёмность автомобиля составляет 495 кг, а полная масса — 2,8 тонны.

На деле это означает, что ездить на машине можно не везде, ведь в Москве ограничения распространяются на весь транспорт массой более 2,5 тонн. Хотя никакой спецпропуск получать не нужно, но важно помнить, что ездить можно не по всем улицам, а «письма счастья» можно получить при выезде в левую полосу. Например, на МКАД, ТТК, Московском скоростном диаметре, а также на любой столичной и подмосковной трассе, где более двух полос движения.

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

Бизнес

Если экстерьер у пикапа нарочито брутальный, то интерьер выглядит совсем не утилитарно. Сочетание чёрной и бежевой экокожи смотрится стильно, а все материалы отделки практичные, немаркие и приятные тактильно. Притягивающего грязь, пыль и отпечатки пальцев чёрного глянца тут совсем мало, но находятся они в самых «трогательных» местах: на руле и шайбе переключения режимов трансмиссии.

Кресла комфортные, есть боковая поддержка и подголовники, на которые можно удобно положить голову во время движения. Найти удобную посадку не сложно, хотя нет поясничного подпора, а руль можно регулировать только по высоте.

Спереди разместились цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма в одном корпусе с ориентированным на водителя экраном медиасистемы того же размера. Под тачскрином — традиционные кнопки управления климат-контролем, там же можно найти «аварийку».

Центральный тоннель под стать самому пикапу: массивный, с крупными декоративными элементами в виде ручек, которые прикрывают с двух сторон слот для мобильного. Сам тоннель двухэтажный: сверху разместились два крупных подстаканника, разделённые небольшим отсеком, в который можно, например, поставить вертикально смартфон. На нижний легко можно уместить не самую большую женскую сумочку, там же разместились разъёмы USB и прикуривателя.

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

А вот садиться в машину удобно только пассажиру, для которого китайцы предусмотрительно сделали ручку на передней стойке. Водителя же этим девайсом почему-то обделили. Возможно, чтобы не перекрывать обзор, но подтягиваться в итоге приходится за руль — неудобно.

Сзади места хватит даже высоким пассажирам, а благодаря ровному полу на второй ряд поместится третий взрослый человек, вот только подголовника ему не достанется. Из всех удобств — воздуховоды и USB-разъём.

Багажника тут нет, так что, если владельцу требуется перевезти ценный груз, который нельзя положить на открытую грузовую платформу, придётся жертвовать возможностью перевозки пассажиров. Спинку заднего дивана можно сложить в пропорции 60:40, либо поднять его полностью к задней стенке. Снизу под сиденьем скрыто два отсека для инструментов и мелочей.

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

Техника

На российском рынке Changan Hunter Plus доступен только с одним мотором — бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой» на 226 сил и 390 Нм. В связке с ним работают 8-ступенчатый «автомат» и полный привод с муфтой BorgWarner.

То есть передняя ось подключается автоматически при пробуксовке задних колёс, и водителю не нужно каждый раз переключать всё вручную. Хотя такая возможность есть: тут в наличии и понижающая передача, и блокировка центрального дифференциала, и дорожный просвет в 225 мм.

Автомобиль очень шустрый, а от утилитарного пикапа даже не ожидаешь такой прыти. При старте со светофора модель «рвёт» с места, уверенно держится в потоке в городском трафике, да и обгон не прибавит седых волос.

При полной загрузке динамику машины проверить не удалось, но пара сотен килограммов в кузове на ней, судя по ощущениям, никак не сказались.

© Светлана Ходос

Не трактор

При этом во время езды нет ощущения, что ты едешь на грузовике: и посадке, и обзору позавидуют многие кроссоверы! К тому же едет автомобиль очень плавно, уверенно глотает все дефекты дороги, колею и стыки, не «козлит» на неровностях даже с пустым кузовом (в отличие от других китайских и даже японских одноклассников), а в салоне достаточно тихо.

Кроме того, за рулём машины нет ощущения, что ты управляешь трактором. Руль очень чутко реагирует на все движения, а о том, что ты сидишь не в дорогом внедорожнике, а в большом брутальном пикапе, напоминают разве что крены в поворотах.

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

© Светлана Ходос

Адаптация

С пикапом Changan Hunter Plus впервые редакция Quto.ru познакомилась ещё в начале 2024 года. И можем с уверенностью сказать: за это время китайцы проделали серьёзную работу по адаптации машины. Но не технической, а цифровой.

Если зимой на экранах можно было встретить иероглифы или только английский текст, то теперь панель приборов и мультимедиа полностью русифицированы. Более того — здесь появились встроенные сервисы Яндекса. Так что слушать онлайн-музыку или включить навигатор с пробками можно на центральном дисплее без подключения смартфона, для этого нужно разве что раздать с него Wi-Fi.

Сам экран глянцевый и не сильно, но всё же бликует на солнце. К качеству графики и отклику претензий нет, работает без зависаний и тормозов. Меню максимально простое и интуитивно понятное, но управление почти всеми функциями происходит только через него. В том числе включение подогрева сидений, активация камер кругового обзора и настройки встроенного видеорегистратора.

© Светлана Ходос

Бестселлер?

Несмотря на растущий спрос на пикапы, на российском рынке они остаются нишевым продуктом. А среди конкурентов Changan Hunter Plus выделяется плавностью хода и ездовым комфортом для всего экипажа, к тому же он симпатичный внешне.

За всё это просят ещё и вполне адекватные деньги: цены на автомобиль начинаются от 3 429 900 рублей.

Это сочетание уже сделало автомобиль бестселлером российского авторынка: по данным «Автостата», в октябре 2024 года он стал самым продаваемым в стране пикапом, а дилеры реализовали 2 740 экземпляров — на 58% больше, чем годом ранее.