Кросс-купе Audi Q6 Sportback e-tron получило удлиненную версию от FAW

Кросс-купе Audi Q6 Sportback e-tron: удлиненная версия от FAW. На автосалоне в Гуанчжоу дебютировала «растянутая» версия электромобиля на платформе PPE. Такой Audi Q6 Sportback e-tron отличается литерой L в названии и увеличенной на 105 миллиметров колёсной базой. Между осями удалось разместить более крупную батарею ёмкостью 107 киловатт-часов (у «глобальной» версии 100 киловатт-часов), а запас хода достигнет 700 километров (CLTC).

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Визуально Audi Q6L Sportback e-tron китайского производства с завода FAW отличается от европейской версии бамперами, камерами в передних крыльях, растянутой задней дверью, а также ручками в виде утопленных клавиш. Длина колёсной базы составляет 3004 миллиметра, поэтому на втором ряду стало гораздо просторнее.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Ожидается, что Q6L Sportback e-tron предложат с одно- и двухмоторными силовыми установками. В первом случае заднеприводный кроссовер разовьёт 347 лошадиных сил, а во втором случае появится полный привод, совокупная отдача достигнет 469 лошадиных сил. Кроме того, отдельный 10,9-дюймовый экран на передней панели перед пассажиром станет не опцией, а стандартным оснащением.

Продажи стретч-версии купеобразного кроссовера ожидаются до конца года. Немного задержится другая китайская новинка: седан Audi A5L, который тоже планируют собирать на совместном предприятии с FAW. Обе модели окажутся эксклюзивом для Поднебесной.