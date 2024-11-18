Honda CR-V и Porsche 911 вошли в число самых опасных автомобилей

Американская исследовательская компания iSeeCars составила рейтинг наиболее опасных автомобилей, водители которых чаще всего попадают в ДТП с тяжелыми последствиями.

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По ее данным, вероятность ДТП, в котором водитель и пассажиры машины не выживут, наиболее высока для кроссоверов Hyundai Venue, спорткаров Chevrolet Corvette и Porsche 911, а также компактных автомобилей Mitsubishi Mirage, гибридной версии кроссовера Honda CR-V.

Вероятность ДТП с тяжелыми последствиями для машин этих моделей в пять раз выше, чем в среднем по автопарку. В число 23 автомобилей с повышенным риском вошли две модели Tesla — Model Y и Model S, несмотря на то, что они снабжены передовыми системами помощи водителю. Также в этот список вошли Kia Forte, Seltos, K5 и Soul.