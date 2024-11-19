Changan привезла в РФ кроссовер Deepal S07

"Российская газета" неоднократно сообщала о планах по расширению присутствия Changan на нашем рынке, для чего в ближайшем времени стартует бренд Avatr, а затем - Deepal (Shenlan). Портал "Автовзгляд" опубликовал фото, которые являются косвенным подтверждением инсайдерской информации.

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В Москве на автовозе были замечены кроссоверы Deepal S07.

Это, пожалуй, одна из самых известных моделей бренда, которой с точки зрения соотношения цена-качество-дизайн восхитился глава Ford Джим Фарли.

Модель дебютировала летом 2023 года. Это среднеразмерный кроссовер, который благодаря "резкой" внешности получил неофициальное прозвище "китайский Lambrghini Urus". Длина автомобиля составляет 4750 мм, колёсная база - 2900 мм.

В Китае Shenlan S07 предлагается с гибридной и электрической силовыми установками по цене от 150 до 208 тысяч юаней (2,02-2,81 млн рублей).

Ранее "РГ" писала, когда и какие модели Deepal могут появиться на российском рынке.