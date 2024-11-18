Cтартовали продажи спецверсии BAW 212 T01 Changfeng Edition

Китайский преемник ГАЗ-69 обрел заводскую внедорожную версию. На автосалоне в Гуанчжоу стартовали продажи спецверсии BAW 212 T01 Changfeng Edition. Речь идёт о втором поколении внедорожника, изначально созданного в 1960-е годы на основе чертежей Горьковского автозавода. От исходника модификация для офф-роуда отличается передним бампером с лебёдкой, модифицированной подвеской, «грязевыми» шинами и уникальным синим цветом кузова.

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Спецверсию BAW 212 T01 легко узнать по специальным шинам A/T, шноркелю, лебёдке с электроприводом, усиленным амортизаторам. Глубина преодолеваемого брода выросла с 850 до 910 миллиметров, клиренс увеличен с 235 до 256 миллиметров, а углы въезда/съезда/рампы составили 43/39/28 градусов соответственно. Доплата за сертифицированные аксессуары умеренная: 16 тысяч юаней (2,2 тысячи долларов).

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Технически вездеход не изменился: это рамный автомобиль с неразрезными мостами спереди и сзади, продольным расположением двигателя и жестко подключаемым полным приводом. С турбомотором 2.0 (252 силы, 410 Нм) от Changan сочетается классический 8-ступенчатый автомат. В салоне спецверсия ничем не отличается от исходного BAW 212 T01, вышедшего на китайский рынок в августе.

Пока BAW параллельно продаёт и оригинальный «двести двенадцатый», и новый внедорожник. В какой-то степени классическая модель напоминает российский УАЗ «Хантер». Китайский автопроизводитель намерен выпустить целую линейку вездеходов на базе нового 212: будут рамный грузовичок и трёхдверный короткобазный вариант с кузовом универсал.