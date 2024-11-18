У нескольких сотен тысяч Chevrolet, GMC и Cadillac обнаружены проблемы с АКПП

У 462 тысяч Chevrolet, GMC и Cadillac обнаружены проблемы трансмиссии. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило об опасном дефекте. Из-за износа регулирующего клапана на Chevrolet Silverado, Tahoe и Suburban, GMC Sierra и Yukon, а также Cadillac Escalade может произойти блокировка задних колёс при переходе на пониженную передачу. Дефект выявлен на версиях с двигателем Duramax.

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В группе риска 461 839 автомобилей, однако более 97 процентов из общего числа — полноразмерные пикапы Silverado и Sierra, в том числе модификации 1500, 2500, 3500. Изначально предполагалось, что блокировка задних колёс не приведёт к потере управления, но детальный анализ инцидентов показал, что риски дорожно-транспортных происшествий есть. В настоящий момент General Motors расследует 1888 случаев отказа, в том числе случаи вылетов с дороги.

Отзывная программа не предполагает замену неисправных клапанов на всех машинах из группы риска: инженеры General Motors обновят программное обеспечение, чтобы отслеживать опасный износ узлов. Примерно за десять тысяч миль (16 тысяч километров) до блокировки на приборной панели загорится контрольная лампа, а трансмиссия будет принудительно «зависать» на пятой передаче. Ремонтировать пикапы и внедорожники начнут в декабре.

Два месяца назад General Motors уже отзывал 424 тысячи новых автомобилей из-за другой проблемы — тогда дефект нашли в тормозной системе. Тогда внепланово посетить сервис пришлось владельцам Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Chevrolet Tahoe и Suburban, GMC Yukon и Yukon XL, а также Cadillac Escalade и Escalade ESV.