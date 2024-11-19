В России планируют повысить штрафы за нарушения ПДД

Не исключено, что большинство автомобилистов продолжат не соблюдать ПДД. Чтобы снизить уровень аварийности на дороге, следует внедрять больше видеокамер. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Лев Воропаев. «Установка камер автоматической фото/видеофиксации значительно снизила аварийность на дороге. Вот это повлияло прямо кардинально на аварийность. Поэтому необходимо, видимо, идти по этому пути. Внедрять большее количество камер, которые будут установлены в соответствии с нормами, которые у нас в сентябре вступили в силу. А повышение штрафов на 50% — кто будет относиться к этому серьёзно? Не превышать скорость, иным образом не нарушать правила дорожного движения, не пристёгивать ремень. Если я за 1000 рублей, условно говоря, не пристёгиваю ремень, я что, теперь его за 1500 буду пристёгивать? Мы же с вами все понимаем, что подавляющее большинство этого не будет делать. Поэтому я ещё раз говорю: значительного влияния на статистику аварийности это не окажет». Ранее стало известно, что в России могут вырасти штрафы за нарушение правил дорожного движения. Поправки к Кодексу об административных правонарушениях разрабатываются в правительстве. Их могут ввести с 1 января 2025 года. Как пишут «Ведомости», штраф за непристёгнутый ремень безопасности предлагают увеличить с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, а за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения штраф вырастет с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Он будет симметричен за отказ от медосвидетельствования. Поправки касаются не только увеличения штрафов, но и возможности оплачивать их со скидкой. Планируют также увеличить срок льготной оплаты, а деньги отправлять на ремонт автодорог.

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