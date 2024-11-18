В России планируют повысить штрафы за нарушения ПДД

С 1 января 2025 года власти РФ готовятся к увеличению штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) и сопроводительные документы.

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Документацию планируют изучить на правительственной комиссии по законопроектной деятельности в понедельник, 18 ноября. Ожидается, что штраф за нарушение правил применения ремней безопасности повысится с 1000 до 1500 рублей.

Водители смогут оплатить со скидкой новый штраф

При этом за управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС штраф увеличится с 30 000 до 45 000 рублей (симметрично поднимут штраф за отказ от медосвидетельствования).

«Также изменится вилка штрафов за превышение скорости: вместо нынешних 500–5000 руб. будет 750–7500 руб. Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменится с 500–5000 руб. на 750–7500 руб.», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что по итогам рейда, который прошел 2–4 ноября в Москве, сотрудникам столичной Госавтоинспекции удалось пресечь около 300 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.