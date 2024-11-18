У полиции в США появился роскошный электроседан Lucid Air

На службу в полицию заступил роскошный электроседан Lucid Air. В Калифорнии проходит испытания перехватчик с тараном, проблесковыми маячками и соответствующей ливреей. Компания Lucid даже подписала спецверсию, как Air Pursuit, намекнув на возможный контракт. От гражданского седана такой электромобиль отличается большими штампованными дисками, отсутствием панорамной крыши и вентилятором в передней части: вероятно, он нужен для охлаждения батареи.

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В тестовом электромобиле нет разделительной сетки или перегородки для арестованных пассажиров, также не обнаружено изменений в багажнике, интерьере или панели приборов. Таким образом, в текущей конфигурации Lucid Air сгодится на роль перехватчика или рекламный автомобиль полиции для повышения престижа службы.

Поскольку речь идёт о недешёвом автомобиле со стартовой ценой 70 тысяч долларов, массовой закупка электромобилей Lucid вряд ли станет. В соцсетях уже упрекают полицейских в нецелевых тратах денег налогоплательщиков. Стандартный служебный автомобиль в США — Ford Explorer PPV — стоит в пределах 50 тысяч долларов, но в долгосрочной перспективе требует значительных эксплуатационных затрат.

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Впрочем, уже есть страна, которая готова протестировать полицейские Lucid Air. В Саудовской Аравии постепенно закупают такие седаны, причём в особой комплектации с дронами на крыше. На берегах Персидского залива готовы переплачивать за необычные служебные машины ради имиджа. Пионером такой политики стали Объединенные Арабские Эмираты, но мода захватывает и другие страны.