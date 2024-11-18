АвтоВАЗ готовит удлиненную Lada Niva к 2026 году

АвтоВАЗ готовит еще одну «длинную» Lada Niva: её ждут в 2026 году. По данным блогера KhaDm и телеграм-канала «Автопоток» такой внедорожник будет отличаться от стандартного главным образом увеличенным задним свесом. Если в начале 1990-х удлиненную Lada Niva сделали из классической трёхдверки, то сейчас основой послужит более современная Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva). Прибавку получат и задние пассажиры, и багажный отсек.

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Для модернизированного внедорожника готовят другой дизайн кормы: распашная дверь багажника уступит место подъёмной, запасное колесо уберут под пол багажника. Также ожидаются ранее невиданные опции и новая панель приборов. Очевидно, что удлиненная Lada Niva Travel будет конвертирована из версии 2025 модельного года: скоро автомобиль ждёт очередной рестайлинг.

На АвтоВАЗе подтверждают апгрейд Lada Niva Travel в 2025 году: внедорожник должен получить новый двигатель от переднеприводного семейства, иной бампер и радиаторную решётку, а также светодиодные головные фары. Как будет выглядеть такой автомобиль показали этим летом на примере электрического концепт-кара Lada e-Niva.

Длина актуальной Niva Travel составляет 4,1 метра, то есть пятидверка на 14 сантиметров короче ушедшей в 2022 году ВАЗ-2131. Возвращения длиннобазной Niva Legend можно не ждать: такой вездеход отличается большим количеством уникальных деталей, которые изначально были рассчитаны на мелкосерийное производство и с 1994-1995 года пришли в негодность.