Названы авто, которые чаще других продаются в залоге

Эксперты назвали авто, которые чаще других продавались в залоге в октябре. Лидером марочного сегмента, по данным сервиса «Автокод», стала корейская KIA. В залоге числилось 1 898 проверенных авто. Второе и третье места достались Mercedes-Benz (1 285 шт.) и BMW (1 260 шт.). Замкнули первую пятерку Toyota (1 123 шт.) и Hyundai (965 шт.).

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Далее в десятке расположились:

LADA (854 шт.);

Volkswagen (633 шт.);

Audi (413 шт.);

Nissan (406 шт.);

Skoda (403 шт.).

В модельном рейтинге весь топ-3 оказался у любимцев служб такси – KIA Rio (597 шт.), Hyundai Solaris (510 шт.) и Toyota Camry (399 шт.). Четвертое место досталось «Ладе Гранте» (305 шт.), пятое – «Мерседес-Бенц Е-класса» (302 шт.).

Также в топ-10 залоговых авто вошли:

BMW 5 серии (300 шт.);

LADA Vesta (263 шт.);

Volkswagen Polo (239 шт.);

KIA K5 (238 шт.)

BMW X5 (226 шт.).

Всего в залоге числилось 16 482 проверенных в минувшем месяце авто.

– Залог – вторая по распространенности проблема у проверенных через «Автокод» автомобилей после скрутки пробега, – комментирует автоэксперт Игорь Шагапов. – Если проверка авто показала залог, нужно задуматься, а стоит ли вам приобретать такой автомобиль. Лучше брать машину без каких-либо обременений, но, если вы желаете приобрести конкретно этот автомобиль, необходимо договориться с продавцом, чтобы он погасил кредит. Бывают случаи, когда продавец предлагает оплатить автомобиль и заключить договор, после чего обещает при вас закрыть все имеющиеся у него долги и обременения. Но здесь слепо доверять нельзя, потому что есть мошеннические схемы. Если залог останется на автомобиле, а кредит перестанет оплачиваться первым собственником, автомобиль у вас изымут, а вы через суд будете очень долго взыскивать с продавца сумму, которую отдали за автомобиль.

Также Игорь Шагапов рекомендует не вестись на уговоры продавца, если он предлагает указать заниженную стоимость автомобиля в ДКП. В договоре следует прописывать полную стоимость, которую вы оплачиваете за авто.