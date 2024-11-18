План производства Xcite в Санкт-Петербурге сокращен в 3,5 раза

План производства Xcite на бывшем заводе Nissan сокращен в 3,5 раза. Телеграм-канал «Русский автомобиль» утверждает, что вместо изначальных 25 тысяч машин в 2025 году собираются выпустить только семь тысяч. При этом ставку сделают не на новую модель Xcite X-Cross 8: ей маркетологи завода отводят не более десяти процентов от общего числа продаж. Инсайдеры подчеркивают, что при таком объёме инвестиции в сборку кроссовера не окупятся.

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По неофициальным данным, компания Chery теряет интерес к производству на «Автозаводе Санкт-Петербург», то есть дальнейшее сотрудничество с китайским партнёром под вопросом. Ранее на бывшей площадке Nissan собирались выпускать кроссоверы FAW, но эта ветка развития предприятия оказалась тупиковой: выпущена только одна партия из 170 машин.

Источники «Русского автомобиля» настаивают, что вместо «китайцев» на заводе готовы выпускать «импортозамещенные» автомобили Renault под маркой Xcite. В настоящий момент ведётся модернизация цеха сварки под кузова нового Sandero Stepway, её обещают закончить к сентябрю 2025 года. Однако сам кросс-хэтч к этому моменту готов точно не будет.

На АвтоВАЗе опровергают связь с «Автозаводом Санкт-Петербург» и отрицают возобновление производства автомобилей Renault под каким-либо брендом. Однако в Тольятти активно тестируют французские пятидверки, причём по открытым источникам эти машины находятся на балансе автогиганта и ездят с внутризаводскими номерами Lada.