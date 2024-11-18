В России выставили на продажу DeLorean, стилизованный под "Назад в будущее"

Как удалось выяснить "Российской газете", в России выставили на продажу DeLorean DMC-12. Эта модель уникальная и редкая сама по себе, но в данном случае купе с дверями типа "крылья чайки" стилизовано под машину из легендарной франшизы "Назад в будущее".

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"Эксклюзив для России, строилась под проект, максимальный тюнинг из фильма, на ходу!", - описывает автомобиль владелец, не сообщая никаких дополнительных подробностей.

DeLorean DMC-12 - амбициозный проект Джона Делореана. Это заднемоторный спорткар, выпускавшийся с 1981 по 1983 год. Его особенностью является не только механизм открывания двери, но и материал кузовных панелей - их изготавливали из нержавейки, а затем крепили к каркасу из углеволокна. Одним из главных разочарований стала недостаточная мощность двигателя - V6 объёмом 2849 см³ выдавал всего 150 л.с. Также автомобиль Делореана имел низкую надёжность.

За недолгий период конвейерной жизни было выпущено примерно 9 тысяч автомобилей DMC-12.

В 1995 году предприниматель Стефен Уинн, выкупивший права на торговую марку, открыл в штате Техас новую фирму DeLorean Motor Company. Она занималась только реставрацией и перепродажей оригинальных автомобилей DeLorean, но в 2022 году был представлен DeLorean Alpha5 - электромобиль, продажи которого должны были начаться в 2024 году. В мае в одной из своих соцсетей компания сообщила, что "Альфа" выйдет в четвёртом квартале. Что же, время ещё есть.