Босс Zeekr раскрыл сроки появления первого гибрида марки

Босс Zeekr раскрыл сроки появления первого гибрида. На совещании по производительности гендиректор премиум-суббренда Geely Ан Конхуэй подтвердил: премьера модели с двигателем внутреннего сгорания состоится в апреле 2025 года, а продажи запустят во втором полугодии. Топ-менеджер объяснил, в чём будет разница между Zeekr и Lynk & Co после слияния: оказалось, что общая линейка подразумевает ставку на ранее невиданные технологии.

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После объединения двух марок Geely компания Lynk & Co продолжит использовать гибриды EMP, а для Zeekr разработают новый набор бензин-электрических силовых установок, подходящих для больших автомобилей — внедорожников и минивэнов. Конкретные модели будут представлены на автосалоне в Шанхае в 2025 году, так что ждать осталось полгода.

В августе 2023 года господин Ан Конхуэй заявил, что Zeekr сосредоточен на чисто электрических автомобилях и не планирует выпускать гибриды. Однако всего через год стратегия поменялась: в материнском концерне Geely обратили внимание на рост рынка последовательных гибридов с бензиновым двигателем в роли удлинителя хода. Вероятно, именно такую силовую установку готовят для будущих новинок.

Сейчас главными игроками на рынке гибридов с бензиновыми двигателями в роли генератора являются Li Auto и Huawei AITO. Возможно, первым в продажу поступит гибрид Zeekr 001: такой прототип попадался фотошпионам. Однако нельзя исключать расклад, при котором силовую установку тестировали на наиболее распространённой модели.