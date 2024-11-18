Эксперт нашел в России бюджетный аналог Tiggo 8

Компания Chery имеет в своём распоряжении разветвлённую структуру суббрендов, в которой есть Jetour и подконтрольный ему в свою очередь Soueast. Машины отличаются дизайном, позиционированием, силовыми агрегатами и ценой, но по факту имеют одну и ту же техническую "рецептуру", но разных годов. Стоит ли переплачивать?

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Эксперт "За рулём" Сергей Зиновьев рассмотрел кроссовер Soueast DX8S, назвав его очень дешевым и предложив в качестве альтернативы Chery Tiggo 8. Разница между моделями в цене - плюс-минус 1 млн рублей: за топовый DX8S просят 2,4-2,8 млн рублей, говорит специалист. В то время как стоимость Jetour X70 Plus в базе стартует от 2,5 млн рублей, а Chery Tiggo 8 Pro Max и вовсе обойдётся в 3,3 млн рублей.

Однако есть нюанс: Soueast DX8S не входит в официальный каталог моделей, доступных к покупке в РФ. В нем оказались более современные кроссоверы S09, S07 и S06.

Салон Soueast DX8S, по мнению Зиновьева, нельзя назвать дешевым или неприглядным несмотря на бюджетный уровень модели. Оснащение - выше всяких похвал. Двигатель - Chery SQRE4T15B объёмом 1.5 литра, который знаком и по "восьмёрке", и по донорскому Jetour X70S. Для DX8S в силу расположения его в иерархии брендов Chery заявлено только 156 л.с.