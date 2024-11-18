Porsche продлит жизнь бензинового Macan из-за провала Taycan. Представитель североамериканского офиса марки подтвердил порталу CarScoops.com, что кроссовер с ДВС останется в гамме «в обозримом будущем» и будет продаваться параллельно с одноимённым электромобилем. В Porsche дали понять, что продолжительность одновременного предложения бензинового и электрического Macan будет определяться спросом клиентов и экологическими стандартами.

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Американские журналисты предполагают, что бензиновый Porsche Macan останется в строю дольше, чем ожидалось, причём не исключён даже третий рестайлинг! Всё дело в том, что компактный кроссовер выпускается с 2014 года, платформа устаревает, а по критериям простора в салоне модель уступает конкурентам. С другой стороны Macan остаётся отличным вариантом для активного водителя и сохраняет высококачественный интерьер.

На фоне двукратного снижения продаж Porsche Taycan маркетологам приходится пересматривать стратегию приверженности к электромобилям. Финдиректор немецкой компании признал, что клиенты «затрудняют бренду процесс перехода на электротягу». Пока на уровне идеологии план прежний: к 2030 году более 80% новых Porsche должны быть электромобилями, однако рыночная ситуация может заставить пересмотреть прогноз.

В Европе бензиновый Porsche Macan пришлось отправить на пенсию досрочно, и дело было не в отсутствии спроса. На официальном уровне подтверждена очередная модернизация бензинового Cayenne: мотор V8 останется в строю даже после 2030 года.