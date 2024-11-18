Эксперт рассказал о слабых сторонах кроссовера Lifan X60

Одной из самых продаваемых китайских моделей с 2013 года в России стал компактный кроссовер Lifan X60. На вторичном рынке представлена масса предложений приобрести этот автомобиль по привлекательной цене. Однако у "китайца" есть ряд недостатков, о которых стоит знать потенциальным покупателям.

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Как поясняет портал "АвтоВзгляд", средняя стоимость автомобиля с пробегом сегодня - от 450 до 700 тысяч рублей.

По словам руководителя направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК "Альфа-Лизинг" Анастасии Байбароши, к примеру, дорестайлинговый Lifan X60 2012-2014 годов выпуска имеет доступную цену и богатую комплектацию. Плюсы авто - просторный и комфортабельный салон, хорошая эргономика (все кнопки и рычаги легко доступны и интуитивно понятны в управлении), удобные передние сиденья, пусть и без выраженной боковой поддержкой, достойная обзорность, довольно высокий клиренс в 179 миллиметров, хорошая управляемость на грунтовых дорогах.

Средний расход топлива кроссовера - 8,2 литра на 100 км в смешанном цикле, что довольно неплохо для этого класса. У Lifan X60 под капотом 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 128 л.с. (это копия движка Toyota 1ZZ-FE), который, если его правильно эксплуатировать, может прослужить до 400 тысяч километров.

Но у Lifan X60 есть и существенные недостатки - они сводят на нет его достоинства. Это низкое качество лакокрасочного покрытия, недостаточная антикоррозийная обработка кузова - очаги ржавчины, особенно на крыльях, нижней части дверей и колесных арках, появлялись уже после первой зимы.

Ряд узлов и агрегатов ненадежны. Цепь привода ГРМ нужно менять на 150 тысячах километров пробега, фазорегулятор VVT имеет ограниченный ресурс. Двигатель любит "есть" масло из-за залегания колец и быстрого прогорания клапанов. При поворотах на высокой скорости автомобиль может сильно крениться. Подвеска тоже недолговечна: втулки и стойки стабилизаторов потребуют замену на 20-30 тысячах километров пробега.

В числе прочих недостатков - слабая шумоизоляция салона, низкое качество отделочных материалов: пластик в салоне жесткий, его легко поцарапать, на кожаных сиденьях быстро возникают потертости и трещины. Lifan X60 получил четыре звезды из пяти возможных в краш-тесте CNCAP, но это странно: у кроссовера всего лишь две подушки безопасности, ABS и крепления для детских кресел. Это минимальный набор.

Если вы решили все-таки приобрести эту модель, будьте готовы к более частому техническому обслуживанию и возможным ремонтам.