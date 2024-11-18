Покупатели первых автомобилей рассказали о своих эмоциях

Авто.ру: треть россиян при покупке нового автомобиля испытывает мурашки. Эксперты Авто.ру выяснили, какие эмоции сопровождают покупателей нового автомобиля в момент его первой поездки и как владельцы оценивают свое приобретение спустя годы.

© За рулем

Для половины респондентов выбор автомобиля сопровождается предвкушением и волнением. Участники опроса также часто описывают этот момент как всплеск уверенности и энтузиазма. Менее 24% заявили, что покупка машины для них — это рутинное дело, и они относятся к этому без особых эмоций.

Запуск двигателя перед первой поездкой — это момент, который вызывает у многих владельцев особые волнения. Треть опрошенных признались, что испытывали «мурашки» от счастья, вызванные выбросом дофамина, гормона радости. Помимо восторга и гордости, большинство участников отметили, что покупка автомобиля дает им уверенность.

Среди тех, кто приобрёл автомобиль более 10 лет назад, 89% до сих пор довольны своим выбором и утверждают, что если бы они могли вернуться в прошлое, выбрали бы то же самое. Главным мотивом покупки автомобиля для большинства является расширение семьи — так ответили 55% респондентов. 20% признались, что купили автомобиль, потому что давно о нем мечтали. Опрос провели в ноябре 2024 года среди 1250 человек старше 18 лет, имеющих личный автомобиль.