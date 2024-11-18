Эксперт рассказал, нужно ли менять масло, если машина не ездила

Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал "Российской газете", нужно ли менять масло, если машина стояла на приколе.

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"Специальных рекомендаций производителей легковых автомобилей на этот счет не существует. Однако большинство компаний рекомендуют менять масло в двигателе как минимум один раз в год. При этом важно учитывать несколько моментов.

Во-первых, где стоял автомобиль. Оптимальный вариант - теплый бокс. Тогда достаточно проверить уровни технических жидкостей, заряд аккумулятора и можно эксплуатировать машину дальше.

Если же авто находилось на стоянке на открытом воздухе или в гараже, то из-за больших перепадов между дневной и ночной температурой воздуха внутри двигателя образовался конденсат.

За год его может накопиться значительное количество. Вода в моторном масле - посторонняя фракция, которая может способствовать нежелательным явлениям (например, образованию органических кислот или шламов). Предсказать реакцию всех компонентов современного сложносоставного моторного масла с этими веществами затруднительно.

Второй риск - большинство современных автомобильных двигателей состоят из элементов, изготовленных из легкосплавных металлов (например, алюминия). Они легко способствуют химическим реакциям компонентов масла (окисление, полимеризация). Конечно, количество образовавшихся продуктов таких реакций невелико, но из-за того, что масло целый год не перемешивается, в месте контакта их концентрация увеличивается. Плюс в неработающем двигателе компоненты масла могут расслоиться. Легкие поднимутся к поверхности и будут испаряться, а более тяжелые будут осаждаться. В результате всех реакций внутри двигателя может получиться коктейль, мягко говоря, не соответствующий требованиям автопроизводителей.

Таким образом, если автомобиль несколько месяцев простоял в теплом боксе без движения, то ничего критичного произойти не должно. Если более года или на улице - масло в двигателе желательно заменить. Оптимальный вариант - завели машину и сразу на СТО", - рассказал специалист.

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