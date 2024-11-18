Появились подробности о гибридном Mercedes-Benz CLA нового поколения

CLA станет первой моделью Mercedes-Benz с новым «мягким» гибридом. О новой «мягкогибридной» технологии для CLA следующего, третьего поколения сообщает Motor1.com со ссылкой на Mercedes-Benz. Четырехдверка, которая дебютирует в 2025 году, будет построена на модульной платформе MMA и получит, помимо полностью электрической версии, и гибридный вариант. Последний предложат с 48-вольтовой электрической надстройкой с интегрированным в трансмиссию электромотором.

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Электрический CLA станет первой моделью Mercedes-Benz с технологией Electric Drive Unit 2.0 собственно разработки немецкой марки. Мотор на задней оси будет выдавать 268 лошадиных сил (в спецификации для рынка США), а еще один агрегат мощностью 107 сил расположат спереди. Причем он будет достаточно компактным, чтобы разместить под капотом небольшой багажный отсек. Передний двигатель будет подключаться при необходимости.

Что касается гибридной версии, то её оснастят «четверкой» 1.5 семейства FAME. Агрегат будет сочетаться с новой роботизированной трансмиссией 8F-eDCT, в которую встроят компактный электромотор. Мощность силовой установки составит около 190 лошадиных сил, причем гибриды будут предлагаться как с передним, так и с полным приводом.

Ранее этой осенью стало известно, что силовой установкой с Mercedes-Benz поделится китайская Geely. Речь идет о четырехцилидровом агрегате объемом 2,0 литра, который выпускает совместное предприятие Geely и Horse. Мощность мотора составит 250 лошадиных сил, а крутящий момент — 360 Нм. При этом катализаторы для двигателя все же будут выпускать в Германии в соответствии с нормами по выбросам вредных веществ.