Эксперт протестировал Citroen Berlingo за 900 тысяч рублей

В пределах миллиона рублей можно купить большой и вместительный семейный автомобиль - Citroen Berlingo. Эксперт "За рулём" Александр Виноградов рассмотрел, какие версии доступны к покупке на "вторичке", дав советы, какие из них лучше не покупать.

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В указанный бюджет вписывается Citroen Berlingo 2010-2011 годов выпуска. Из двигателей меньше всего проблем будет с бензиновым 1.6 (TU5JP4) мощностью 90 или 109 л.с. Но если пробег очень большой, то мотор может иметь повышенный расход масла.

"С 2009 года основным в линейке стал другой бензиновый двигатель 1.6, созданный вместе с BMW. Несмотря на вроде бы вечную цепь ГРМ, она может износиться уже после 150 тысяч км", - рассказал эксперт.

Пятиступенчатую МКП, работающую в паре с бензиновыми двигателями, специалист назвал "вечной", добавив, что ранний износ сцепления и подшипников - редкость.

При покупке стоит проверить работу электрики - из-за попадания в разъёмы влаги могут возникать проблемы с работоспособностью.