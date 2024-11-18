Кросс-универсал Lada Iskra SW Cross заметили на испытаниях

Опубликованы фотографии новинки АВТОВАЗа — кросс-универсала Lada Iskra SW Cross. АВТОВАЗ ведет активные дорожные испытания одной из модификаций своей перспективной модели – Lada Iskra. В конце минувшей недели на улицах Тольятти уже не в первый раз был замечен универсал в «приподнятой» версии – по принятому ныне порядку, такая версия должна получить название Iskra SW Cross.

© АвтоВАЗ

Заснятый в ходе испытаний тестовый прототип белого цвета в задней части кузова покрыт камуфляжной пленкой. Ранее в нее «закатывали» весь автомобиль, теперь же судить о внешности «кросса» можно довольно точно.

© за рулем

Источник сообщает, что кросс-версия получила измененную решетку радиатора, оригинальную бамперную группу, защитный обвес кузова, увеличенный дорожный просвет, колеса большей размерности и особую отделку интерьера. В конце октября несколько таких машин АВТОВАЗ отправил автовозом на Дмитровский полигон для сертификации.

Напомним, внешность базовой модели Lada Iskra секретом уже не является – родоначальницу нового семейства представили на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года. Новинка АВТОВАЗа базируется на адаптированной платформе Renault-Nissan CMF-B-LS и будет предлагаться с тремя силовыми агрегатами на выбор: 1.6 (90 л.с.) с вазовской 5-ступенчатой МКП, 1.6 (106 л.с.) с китайской 6-ступенчатой МКП WLY, а также 1.6 (106 л.с.) с вариатором от того же производителя – такой уже применяют на Весте.

В семействе планируются седан, универсал и крос-универсал. Цвета кузова – белый, серый, коричневый и красный. В линейке модель займет место между Грантой и Вестой. Предсерийную партию выпустят в конце 2024 года, а серийная сборка стартует весной 2025-го.