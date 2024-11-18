Представлен удлиненный седан BMW M235L, который будут собирать в Китае

Представлен стретч-седан BMW M, который будут собирать в Китае. На автосалоне в Гуанчжоу дебютировала полноприводная версия M235L нового поколения 2-Series Gran Coupe. От европейского аналога такой седан отличается увеличенной на 110 миллиметров колёсной базой, а также растянутым на 117 миллиметров кузовом. Другие модификации у длиннобазной «двойки» с завода BMW-Brilliance тоже будут: одновременно показали версию 225L с передним приводом.

Второе поколение BMW 2-Series Gran Coupe дебютировало месяц назад, а теперь пришло время китайских спецификаций. По традиции в Поднебесной предложены варианты с увеличенным расстоянием между осями и литерой L: колёсная база «двойки» достигла 2780 миллиметров!

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Прибавку смогут ощутить задние пассажиры: на втором ряду гораздо просторнее. А вот ожидаемой форсировки двигателя 2.0 может не случиться: в обновлённом каталоге версия M235L выдаёт те же 300 лошадиных сил, что и европейская спецификация. Моноприводный седан 225L выдаёт 204 лошадиные силы, а со временем в гамму добавят трёхцилиндровую модификацию 220L (156 сил).

Старт продаж BMW 2-Series Gran Coupe в Китае ожидается до конца года. На экспорт седаны с завода BMW-Brilliance поставлять не будут: по крайней мере официально. Однако в России такие машины могут появиться, ведь поставки паркетников X1 из Поднебесной ведутся, хотя популярными такие машины не назвать.