Треть россиян готовы снова купить автомобиль китайской марки

Уровень лояльности россиян к автомобилям китайских брендов вырос: 70% опрошенных готовы снова купить "китайца", говорится в исследовании "Авито Авто", с которым ознакомилась "Российская газета".

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Процент владельцев машин брендов не из КНР, готовых в следующий раз купить китайский авто, меньше, в среднем он составляет 34%: среди собственников корейских машин готовы к покупке "китайца" 32%, а среди тех, у кого автомобиль американский - 31%.

Самый высокий процент доверия к продукции из Поднебесной оказался у людей в возрасте 35-44 года - 40%, немногим уступает молодежь в возрасте 18-24 года - 39%. Меньше всего "китайцам" доверяет старшее поколение 65+ - 23%.

Среди жителей крупных городов наибольшая доля тех, кто готов приобрести авто китайских марок, оказалась в Ростове-на-Дону (47%), Казани (43%) и Екатеринбурге (40%). Также в топ-5 вошли Самара и Омск, где доля составила по 38%.