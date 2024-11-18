Эксперты назвали причины роста цен на шины

Цены на зимние шины выросли в России за год на 16% на фоне снижения продаж. Продажи зимних шин в России по итогам октября показали падение: нешипованные – на 2%, а шипованные – на 7%. Такими данными поделились аналитики Центра развития перспективных технологий. При этом спрос на летние и всесезонные шины, наоборот, вырос – продажи увеличились на 18% и 15% соответственно.

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В экспертном сообществе, называя причины снижения спроса на зимние шины, указывают на финансовые трудности и рост цен в этом сегменте.

«Основное влияние на продажи зимних шин оказывает возросшая стоимость покрышек», – убежден операционный директор по сервису «Рольфа» Егор Телегин.

Его мнение разделяет и директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Падение продаж зимних шин может быть связано с экономией некоторых автовладельцев, которые ездят на изношенной резине», – предположил специалист.

Отмечается, что средняя цена зимней шипованной шины в октябре составила 7674 рубля за единицу (+16% к октябрю 2023 года). Нешипованные зимние покрышки подорожали на 13% (до 7472 рублей), а летние – на 12%, до 6225 рублей. Всесезонные шины при этом упали в цене на 5%: в среднем их цена составила 6639 рублей за штуку.

Совокупная доля зимних шин в октябре составила 90%, из них 63% приходится на шипованные шины, а на нешипованные – 27%. Для сравнения: в сентябре объем продаж зимних шин составил 67%, больше всего в сентябре подорожали зимние нешипованные покрышки – на 14% (до 6776 рублей за единицу). Зимние шипованные шины подорожали в сентябре на 12% (7868 рублей за штуку), летние легковые – на 10% (5915 рублей), а всесезонные – на 2% (7137 рублей).