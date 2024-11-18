Свыше тысячи фур застряли в пробке на выезде из Белоруссии в ЕС

В Белоруссии на границе с Евросоюзом в очереди скопились 1,2 тыс. большегрузов. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет страны в своем Telegram-канале.

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«Около 1,2 тыс. большегрузов ожидают въезда в ЕС, самым загруженным направлением остается литовское», — говорится в публикации.

Отмечается, что контрольные службы пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) с субботы приняли на свою территорию 27% авто от нормы.

До этого литовские таможенники задержали на границе с Белоруссией большегрузный MAN, на котором перевозили три внедорожника Toyota Land Cruiser под видом туалетной бумаги.

За рулем большегруза находился гражданин Узбекистана, который заявил, что перевозит груз туалетной бумаги весом 720 кг. Однако таможенники заподозрили, что в полуприцепе может находиться контрабанда, и просветили его на рентгеновской установке.