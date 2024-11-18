Эксперт рассказал, как изменились цены на новые авто в первой половине ноября

В ноябре 13 брендов переписали цены на новые автомобили в России. Список моделей, стоимость которых изменилась в период с 1 по 15 ноября, публикует агентство «Автостат». Уточняется, что речь идет только о тех марках, которые представлены на российском рынке официально. Среди подорожавших есть Exeed, Omoda, Tank и Geely, причем у последнего подорожало больше всего моделей, многие комплектации получили одинаковую ценовую прибавку, а сильнее всего повысились цены на базовые версии. Подешевели автомобили у Chery, Changan, Jaecoo, SWM и Evolute.

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Geely изменила стоимость кроссовера Atlas: он получил прибавку от 57 200 до 130 200 рублей, что соответствует 1,5–4,0 процента. На 57 200-118 200 рублей (+1,8 – 4,4 процента) подорожал Cityray, а «младший» Coolray — на 57 200-73 200 рублей (+1,9 – 2,8 процента). Флагманский кроссовер Monjaro вырос в цене на 57 200 -163 200 рублей (+1,2 – 3,8 процента), а седан Preface — на 57 200-132 200 рублей (+1,7 – 4,3 процента). И только седан Emgrand в базовой комплектации Standard «потяжелел» на 45 тысяч рублей (+2,1 процента). Ну а кроме того, увеличились цены на автомобили белорусско-китайской марки Belgee: X50 прибавил в цене от 45 200 до 102 200 рублей (плюс 1,7 – 4,4 процента), а кроссовер Belgee X70 – от 42 200 до 112 200 рублей (плюс 1,3 – 4,2 процента). Knewstar 001 стал дороже на сумму от 87 200 до 177 200 рублей.

Премиальный Exeed отметился подорожанием всех моделей, представленных в России. Кроссовер LX стал дороже на 30 тысяч рублей (плюс 0,8 – 0,9 процента), исключение составила комплектация Business. На те же 30 тысяч рублей увеличилась стоимость TXL (плюс 0,6 – 0,7 процента), а RX во всех исполнениях, кроме базового Urban, прибавил 80 тысяч рублей (плюс 1,5 – 1,6 процента). Наконец, увеличилась стоимость VX в комплектации Prestige — на 80 000 рублей или 1,4 процента.

У Tank подорожали модели 300 (+50 000 рублей или на 1,0 – 1,2 процента) и 500 в исполнении Urban — на ту же сумму. Комплектации Adventure, Premium и Blacktrail прибавили в свою очередь 150 тысяч рублей (плюс 1,9 – 2,3 процента).

Кроссовер Omoda C5 стала дороже на 40 тысяч рублей (плюс 1,3 – 1,8 процента), а седан S5 в единственной комплектации Classic — на 30 тысяч рублей (+1,5 процента). Что же касается его спортивной версии S5 GT, то в единственном исполнении Tech она прибавила 30 тысяч рублей (+1,3%).

При этом материнская компания Chery снизила стоимость четырех моделей: Arrizo 8 подешевел на 160 000-170 000 рублей (-4,9 – 5,9 процента), Tiggo 4 Pro — на 180 000-245 000 рублей или 8,1 – 9,9 процента, а Tiggo 7 Pro Max — на 40 000-110 000 рублей или 1,3 – 3,5 процента. Подешевели и модели SWM, которые производятся в России на мощностях калининградского «Автотора»: G01 на 142 800 до 159 300 рублей (минус 5,8 – 6,5 процент а), G01F — от 137 200 до 153 600 рублей (минус 5,2 – 5,9 процента), а G05 Pro — от 194 000 до 251 800 рублей (минус 7,1 – 9,5 процента).

В сторону уменьшения цены скорректировали еще две китайские марки, Jaecoo и Changan. У первой подешевел кроссовер J7 (-10-40 тысяч рублей или -0,3-1,4 процента), при этом J8 напротив стал дороже на 50 тысяч рублей (плюс 1,0 – 1,1 процента). Changan на 100 тысяч рублей понизил стоимость кроссоверов CS55 Plus и CS95, но только на автомобили 2023 года выпуска.

В список присутствуют и российские марки. Так, у Sollers весь модельный ряд подорожал на один процент, у Solaris на 10 000 – 163 000 рублей (плюс 0,5 – 8,0 процента) подорожал кроссовер HS. Ну а гибридный кроссовер Evolute i-Space подешевел разом на 470 000-761 000 рублей (минус 13,6 – 23,3 процента).