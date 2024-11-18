Hyundai Elantra N получил новую версию в стиле TCR

У седана Hyundai Elantra N появилась «гоночная» версия в стиле машин серии TCR. С прежним двигателем и трансмиссией она предлагает больше спортивной эстетики, чем когда-либо. В салоне покупатели смогут найти руль с нулевой меткой, а внешне тон будет задавать углепластиковое антикрыло с возможностью регулировки.

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Седан Hyundai Elantra N TCR Edition отличается от обычной Elantra N только внешне. Под капотом — всё тот же двигатель 2.0 T-GDI мощностью 280 лошадиных сил (пик — 290 л.с.) и 392 Нм крутящего момента. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» либо «робот» 8DCT. Стандартно Elantra N оснащена дифференциалом повышенного трения, электронноуправляемыми амортизаторами и различными надстройками для ещё более эмоционального вождения.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

Главное новшество TCR Edition — регулируемое углепластиковое антикрыло на верхних подвесах, пришедшее на смену штатному изогнутому спойлеру. К нему прилагаются 19-дюймовые колеса N TCR и тормоза N Performance, включающие четырехпоршневые суппорты. Также для машины можно заказать «гоночные» декали — но пока такая возможность есть только у покупателей из Южной Кореи, где Elantra N TCR Edition появится уже в декабре.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

Другие изменения касаются оформления салона, правда, и тут всё очень скромно. Руль теперь с оплёткой из алькантары и с нулевой меткой в голубом цвете Performance Blue. Тот же оттенок используется для ремней безопасности. На этом всё. В следующем году оценить нововведения Elantra N TCR Edition смогут за пределами родины, так как спецверсия выйдет на глобальные рынки.